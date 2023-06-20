Uluslararası yarışmadan dereceyle döndü

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun desteği ile düzenlenen “Bower Hastanesi 1.
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun desteği ile düzenlenen “Bower Hastanesi 1. Uluslararası Fotoğraf Yarışması” 29 ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi.
Yarışmaya Sivas'tan katılan Ahper Nuri Delican, 626 fotoğraf sanatçısının gönderdiği 2305 fotoğraf arasından derece aldı.
Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (AFIAP) jüri üyelerinin hazır bulunduğu yarışmada sayısal renkli kategorideki “Zorluk” adlı eseri ile başarı elde eden Delican'ın fotoğrafının ilerleyen günlerde düzenlenecek sergide yer alması bekleniyor.