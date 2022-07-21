UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki cami kısa zamanda ziyarete açılacak

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, restorasyon çalışmaları süren UNESCO'nun Türkiye'de Dünya Kültür Mirası Listesi'ne aldığı ilk eser olan Ulu Cami ve Darüşşifası'nın kısa zamana ziyarete açılacağını söyledi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Ulu Cami ve Darüşşifası, kalesi, konakları ile misafirlerini ağırlayan Divriği ilçesini ziyaret etti. Ziyaretlerine kaymakamlık ile başlayan Vali Şimşek, Kaymakam Yakup Papaker'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra belediyeyi ziyaret eden Vali Şimşek, Belediye Başkanı Hakan Gök'ten ilçenin altyapı çalışmaları ve devam eden projeleri hakkında bilgi alarak, Divriği halkına kazandırılacak hizmetlerde başarılar diledi. Vali Şimşek, Sivas Valiliği himayelerinde İl Özel İdaresi ve Divriği Kaymakamlığı işbirliğinde yapılarak geçen sene hizmete giren ‘Cam Seyir Terası'nı da gezdi. Çaltı Kanyonu, Divriği Ulu Cami, Divriği Kalesi ve şehir merkezinin muhteşem manzarasını ziyaretçilerine sunan 'Cam Teras ve Mesire Alanı'nda yetkililerden bilgi alan Vali Şimşek, Cam Seyir Terası'nın Divriği'nin turizm potansiyeline ciddi katkı sağladığını söyledi.

“Görmeden ölmeyin”

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve taş bezemeleriyle kendine hayran bırakan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'ndaki restorasyon çalışmalarını da yerinde inceleyen Vali Şimşek, “Mimarisi ve olağanüstü taş oymaları ile Anadolu'daki en önemli mimari eserler arasında yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı restore ederek gelecek nesillere el birliğiyle aktaracağız. Burada devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledik. Gördük ki restorasyon çalışmaları büyük bir hassasiyet ve titizlikle devam ediyor. İnşallah en kısa sürede sanat ve zarafetin buluştuğu, taş işçiliğinin zirve yaptığı bu dünya mirası en kısa zamanda ziyaretçilerimize açılacaktır. Restorasyonda emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Şimşek, ‘Tarihi Arasta Bölgesi Sokak Sağlıklaştırması Projesi'ni de inceledi. Şimşek, 17 dükkanın teslim edildiği, 35 dükkan ve 1 konağın yapımının devam ettiği çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlçe ziyareti çerçevesinde çarşı esnafı ve Hüma Hatun Sokağı esnafını ziyaret eden Vali Şimşek, esnafla sohbet ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.