ÜNİLİG Oryantiring Türkiye Şampiyonası Sivas'ta başladı

Üniversiteler Spor Ligi (ÜNİLİG) tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen şampiyonaya 28 üniversiteden 225 sporcu ve 100 antrenör katılıyor. Şampiyonanın açılış seremonisi öncesinde Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı folklor ekibi gösteri yaptı.

Daha sonra şampiyonanın start verilmesiyle sporcular başlangıç noktasından çıkış yaptı. Heyecan dolu şampiyona, iki gün sürecek. Şampiyona sonunda dereceye girenlere ödül verilecek.