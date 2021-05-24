Üniversite Hastanesinden büyük başarı, bir günde 2 organ nakli

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Organ Nakil Merkezi'nde bir günde 2 hastaya organ nakli yapıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi(SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Temmuz 2020'de hizmete açılan Organ Nakil Merkezi Sivas'taki ve çevre illerdeki hastalara umut olmaya devam ediyor. Hizmete girdiği günden bu yana önemli çalışmalara imza atan Merkez'de geçtiğimiz günlerde ilk defa bir günde 2 organ nakli gerçekleştirildi.

Üniversite tarihinde ilk

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Organ Nakil Merkezi Mesul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Koç, “Daha sonraki süreçte dış merkezlerden hastanemize gönderilen 3 kadaverik böbrek, organ bekleyen hastalarımıza nakledilmiştir. En son bu ramazan bayramı tatilinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yoğun bakım ünitemizde tedavi görürken beyin ölümü gerçekleşen 44 yaşındaki Halil İbrahim Karabey isimli hastanın yakınları organlarını bağışlaması üzerine hastanemiz organ nakli ekibince organları çıkarılmış Karaciğer Malatya' ya iki böbrek ise yine organ nakli ekibince başarılı ameliyatlardan sonra iki farklı hastamıza takılmıştır. Böylece Üniversitemizin tarihinde ilk defa bir günde iki organ nakli operasyonu gerçekleştirilmiştir. Hastalarımızın genel durumu iyi olup tedavileri devam etmektedir. Merkezimizde nakil olan hastaların yanı sıra ülkemizin diğer illerinde de ameliyat olan hastaların tetkik ve tedavileri yapılmaktadır. Organlarını bağışlayan Merhumun yakınlarına baş sağlığı diler emeği geçen herkese teşekkür” dedi.

“Organ bulmamız beni hayata bağladı''

10 gün önce organ nakli merkezine başvuruda bulunan Halil Şahin uygun organ bulunmasının kendisini hayata bağladığını belirterek,“ Başta Rektörümüz olmak üzere tüm doktor ve hemşirelerimize bu nezih ortamı şehrimize kazandırdıkları için teşekkür ederim. 10 gün önce başvuru yapıp 10 gün sonra böbrek dokusu uyan bir organ bulmamız beni hayata bağladı, yıllardır nakil bekliyordum. Organ bağışında bulunan merhumdan ve ailesinden Allah razı olsun. Beni tekrardan hayata bağladınız hepinize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

16 yıldır organ bekleyen 33 yaşındaki Aslan Yaşın ise “ Organ nakli koordinatörü arayıp organ çıktığını söyledi büyük bir mutluluk yaşadım. Doktorumuz Süleyman ve Yener hocama teşekkür ederim. Hastalık döneminde evlilik düşünemedim. Artık sağlıklı bir insan olarak evlenmeyi düşünüyorum. Hayırlı bir nasip olursa evleneceğim. Emeği geçen tüm sağlık personeline teşekkür ederim” dedi.