Üniversite öğrencilerinden TSK'ye dua

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İlahiyat Fakültesinde Türk ordusuna destek amacıyla dua edildi. Vize sınavlarının öncesinde öğrencilerde farkındalık oluşturmak için tüm sınıflarda aynı anda okunan duaya İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Aslan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Ordumuzu tebrik ediyoruz”

Dekan Aslan, yaptığı konuşmada “Vatanımız, bayrağımız, milletimiz, kutsal değerlerimiz adına çıkmış oldukları yolda ordumuzu tebrik ediyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Dualarımız her zaman vatanımız için savaşan ve çabalayanlarla birliktedir” dedi.

Dekan Aslan'ın konuşmasının ardından Yahya Kemal Beyatlı'nın “Şu Kopan Fırtına Türk Ordusudur Ya Rabbi” şiiri seslendirilerek dua edildi.