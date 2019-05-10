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Üniversite öğrencilerine ücretsiz iftar

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, hayırseverlerden aldığı destekler ile öğrencilerine her akşam ücretsiz iftar yemeği ikram ediyor.


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız himayesinde başlatılan “Paylaşmak Güzeldir” projesi ile hayır severlerin desteği alınarak öğrencilere ücretsiz iftar yemeği ikram ediliyor. Hayır severlerin yaptığı bağışlarla her akşam yaklaşık 2 bin 500 öğrenci ücretsiz iftar yemeğinden istifade ediyor. Uygulamadan en çok memnun olanı ise öğrenciler oldu.


Ücretsiz iftar yemeğine katılan İİBF İşletme Bölümü öğrencisi Salim Açıkgöz, “Rektörümüze ve bütün hocalarımıza öncelikle teşekkür ediyoruz. Bilindiği üzere Sivas'a değişik illerden gelen öğrenci arkadaşlarımız var, herkes ailesinden uzakta. Burada öncelikle bir aile ortamı oluşuyor. Herkes Ramazan Ayı'nda orucunu açıyor, evine uzak olan, yurduna yetişemeyen, ders arasında çıkıp gelen herkes faydalanıyor. Herkese çok teşekkür ediyoruz.” dedi.


İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Funda Uçar, yurtlarda sıra nedeni ile oruçlarını rahatlıkla açamadıklarını belirtip, “Sürekli sıra beklemekten sabırsızlanıyoruz, karnımız doymuyor. En azından burada ücretsiz, bu bizim için güzel bir şey. Bağış yapanlara da çok teşekkür ediyorum. Memnunum.” şeklinde konuştu.


Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan açıklamada ücretsiz iftar programlarına destekte bulunmak isteyen hayır severlerin Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı'nın banka hesaplarına bağışta bulunabilecekleri belirtildi.

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