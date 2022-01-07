Üniversite ve Kültür Müdürlüğü arasında senkronizasyon

Sivas Valiliği Tarihi Binada bulunan Vali Ahmet Muammer Bey Salonu'nda gerçekleşen imza törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ünal Kılıç katıldı.

Törende ilk olarak konuşan Vali Ayhan, “Bugün burada Üniversitemizle “Kültür ve Turizm Farkındalık Eğitimi Protokolü” imzalayacağız. Kültür ve turizm bir şehir için en fazla iş birliği ve senkronizasyon gerektiren alanlardan biri. Bu nedenle kurumların ortak akıl anlayışı ve hedef birlikteliği içerisinde hareket etmesi çok önemli. Üniversitemizin çalışmalarda etkin rol alması, hatta yönlendirici olması gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle bugün imzalayacağımız protokolleri çok önemsiyorum. İmzalayacağımız bu protokolle İletişim Fakültemiz ile birlikte çok güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum.” dedi.

Prof. Dr. Alim Yıldız ise yaptığı açıklamada, “Üniversitemizde göreve geldiğimiz günden bu yana Valimizin himayelerinde bir çok kamu kurumları ile protokoller yapıyoruz. İlimizin kültür ve turizm açısından büyük potansiyeli var. Kültür Müdürlüğümüz ile Üniversitemiz arasında bağları güçlendirip önemli çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. İmzalayacağımız protokolün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Karaca da, “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile geçtiğimiz günlerde çok önemli çalışmaya imza atarak 1700 yıllık zeytinyağını Müzemize kazandırdık. Bu çalışmalar artarak devam edecek. Bizlere destek olan Valimiz Salih Ayhan ve Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız'a teşekkür ediyorum.” Dedi.

Protokol töreni karşılıklı imzaların atılmasının ardından son buldu.