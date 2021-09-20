Üniversitede 1.5 yıllık hasret sona erdi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitime başlandı, dersliklerine giren öğrenciler mutlu olduklarını söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sonrası üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmiş, uzaktan eğitime geçilmişti. Vaka sayılarındaki düşüş ve aşılanmanın artmasıyla üniversiteler yeniden yüz yüze eğitime başladı. Bugün itibariyle de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrencilerine kapılarını açtı. Öğrenciler dersliklerine korona virüs tedbirleri kapsamında aşı kartlarına ve HES kodlarına bakılarak alındı. Öğrenciler yüz yüze eğitime başladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

“Yüz yüze eğitim çok daha verimli çok daha güzel”

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ünal Kılıç, yüz yüze eğitimin çok daha verimli çok daha güzel olduğunu söyleyerek, “Uzun bir aradan sonra öğrencilerimizi kampüsümüzde görmek heyecan veriyor. Malum iki senedir ki tüm insanlığın başına dert olan pandemi sebebiyle öğrencilerimiz yüz yüze eğitime başlayamamışlardı. Okullarımız, sıralarımız, kampüsümüz boştu. Bu durumun hakikaten bizim için sıkıntılıydı. Üzülüyorduk, öğrencisiz üniversite çok soğuk geliyor insana. Bugün çok mutluyuz. Öğrencilerimiz ile tekrar bir araya geldik. Öğrencilerimizin de mutlu olduklarını görmek bizim için keyif verici. Sabah 8'den itibaren çeşitli fakültelerde arkadaşlarımızla öğrencilerimizin heyecanına ortak olduk. Hoş geldiniz dedik. Onları kolonya ve çikolatalarla karşıladık. Bizim kampüsümüze heyecan ve güzellik katıyorlar. Çünkü öğrencilerimiz geleceğimizi inşa edecekler. Ülkemizi daha iyi yerlere taşıyacak onlardır. Yüz yüze eğitim çok daha verimli çok daha güzel. Pandemi sebebiyle uzaktan eğitime ara vermemeye çalıştık ama çok olmuyordu. Doğrusu bunu itiraf etmek gerekiyor. Yüz yüze eğitimin pek çok avantajı var” dedi.