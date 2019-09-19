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Üniversitedeki silahlı kavgada 2 tutuklama

Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde meydana gelen ve biri öğrenci 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın tarafları hakim karşısına çıktı, 2 kişi tutuklandı.


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan kafeler bölgesinde geçtiğimiz günlerde iki taraf arasında yaşanan kavgada silah kullanılmış, taraflardan Y.G. kurşunla ayağından yaralanırken, seken bir kurşun da olay yerine yakın bir kafede oturan Y.D. isimli 20 yaşındaki öğrencinin dudağından yaralanmasına neden olmuştu. Polis olaydan kısa bir süre sonra suç aleti olan iki tabanca ile birlikte olayın taraflarını gözaltına almıştı. Olayla ilgisi olduğu düşünülen 7 kişi, tamamlanan ifadelerinin ardından bugün hakim karşısına çıktı. 7 kişiden silah kullandıkları iddia edilen S.K. ve Y.G. tutuklandı. H.I. ve T.B. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

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