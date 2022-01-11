İhlas Haber Ajansı

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Üniversiteden sınav haftasındaki öğrencilere ısıtan jest

SCÜ, final hastasında ders çalışan öğrencilere moral ve motivasyonlarını yükselmesi için sıcak çorba ikramında bulunuyor.


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) final sınavlarına çalışan öğrencilere için yürek ısıtan bir etkinliğe imza attı. Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesinde sınavlara hazırlanan öğrencileri ziyaret ederek çorba ikram etti. Erasmus Ofisi tarafından düzenlenen çorba ikramında Rektör Prof. Dr. Yıldız'a Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ünal Kılıç, Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Genel Sekreter Prof. Dr. Kadir Özköse, dekanlar, müdürler ve dekan yardımcıları eşlik etti.


Sınav haftası boyunca devam edecek


Çorba servisinin ardından Rektör Yıldız öğrencilerle sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Öğrenciler ikramdan duydukları memnuniyeti ifade ederken Rektör Yıldız'a taleplerini de iletme fırsatı yakaladıklarını söylediler.


Zorlu final haftası boyunca öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla görevliler ders çalışan öğrencilere sıcak çorba servisi yapacak.

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