Üniversiteli öğrencilere tenis kursu

KYK Binali Yıldırım Kampüsü spor tesisinde Tenis Antrenörü Mevlüde Akın nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanlar yaklaşık 1 buçuk saat sürüyor. Tenis kortlarında öğleden sonra ve akşam gerçekleştirilen tenis çalışmalarına üniversitede eğitim gören öğrenciler katılırken, kurs ücretsiz olarak veriliyor.

Yapılan antrenman sonrası ise öğrenciler asker selamı verip, Mehmetçik'in yanında olduklarını söylediler.

Tenis Kortu Antrenörü Mevlüde Akın, tenis çalışmalarına hızla başladıklarını söyleyerek; “Cumhuriyet Üniversitesinde öğrencilere yönelik tenis kortu çalışmalarımızı başlattık. Öğrencilerimize tenis öğretip, müsabakalarda yarışabilme haline getireceğiz. Tüm sporculara antrenmanlar da başarılar diliyorum” dedi.