Üniversiteliler çevre temizliğine dikkat çekti

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda (SHMYO) çevre temizliği gerçekleştirildi. Temiz bir çevrenin ve yaşanabilir bir dünyanın önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen temizlik faaliyetine Dr. Ögr. Üyesi Fatma Hastaoğlu, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Okul çevresindeki çardak ve oturma alanlarının etrafında bulunan atıklar çok sayıda öğrenci ve öğretim elemanının katılımlarıyla toplandı. Dr. Ögr. Üyesi Hastaoğlu, hastalıklardan korunma ve sağlıklı yaşam için temiz ve güvenli çevrenin öneminden bahsetti.