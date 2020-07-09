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Ünlü Azeri halk şairinin şiirleri Türkiye Türkçesine çevrildi

Azerbaycan’ın ilk halk şairi unvanına sahip Samed Vurgun’un şiirleri ilk kez Türkiye Türkçesine çevrilmiş şekli ile yayımlandı.

Azerbaycan'ın ilk halk şairi unvanına sahip Samed Vurgun'un şiirleri ilk kez Türkiye Türkçesine çevrilmiş şekli ile yayımlandı.


Türk dünyasının edebî şahsiyetlerini Türkiye Türkçesine aktararak ortak Türk edebiyatının oluşması için birçok çalışma yapan Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Şair Kenan Çarboğa, Samed Vurgun'un şiirlerini Türkiye Türkçesine aktararak kitaplaştırdı. Samed Vurgun'dan Seçme Şiirler adıyla yayımlanan kitapta Samed Vurgun'un şiirleri ilk kez Türkiye Türkçesinde gün yüzüne çıkarılmış oldu. Ön sözünü Azerbaycan Atatürk Merkezi Başkanı, Azerbaycan İlimler Akademisi Hakiki Üyesi, Milletvekili, Ord. Prof. Dr. Nizami Caferov'un yaptığı kitabın editörlüğünü Türksoy Azerbaycan temsilcisi Elçin Gafarlı, redaktörlüğünü ise Deyanet Osmanlı yaptı.


Geçen ay Turan Aşkı adıyla Azerbaycan'da şiir kitabı da yayımlanan Kenan Çarboğa, yapmış olduğu açıklamada: “İki devlet, bir millet ülküsüyle bağlı olduğumuz kardeş Azerbaycan'ın büyük şairi Samed Vurgun'u Türkiye Türkçesine aktarmış olmaktan son derece gururluyum. İsmail Gaspıralı'nın “Dilde, fikirde, işte birlik!” şiarı gereğince bundan sonra da Türk dünyasının edebî ve abide şahsiyetlerini Türkiye Türkçesine aktarmaya devam edeceğim.” dedi.

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