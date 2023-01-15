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Ünlü yazardan imza alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdular

Genç Yazar Miraç Çağrı Aktaş Sivas’ta İVA Park AVM’de düzenlenen Kitap Festivali İmza Gününde binlerce okuruyla buluştu.

Genç Yazar Miraç Çağrı Aktaş Sivas'ta İVA Park AVM'de düzenlenen Kitap Festivali İmza Gününde binlerce okuruyla buluştu.


Sivas'ta İVA Park AVM'de düzenlenen Kitap Festivalinde binlerce kitap kitapseverlerle buluşturuldu. Yaklaşık 1 hafta boyunca açık olan kitap festivali yoğun ilgi gördü. Etkinlik çerçevesinde genç yazar Miraç Çağrı Aktaş okurlarıyla bir araya geldi. Aktaş'ı görmek ve kitaplarını imzalatmak isteyen binlerce hayranı uzun kuyruklar oluşturdu. Hayranları Aktaş'ı çok sevdiklerini, kitaplarını ilgiyle takip etiklerini belirtip organizasyonu düzenleyen AVM yetkililerine teşekkür ettiler.


Korsan kitapları imzalamadı


İmza programından önce tüm okurlarının kitaplarını imzalayacağını belirten Aktaş, sadece korsan kitapları imzalamayacağını duyurdu. Aktaş konuşmasında, “Sivas'a ilk kez geldim. Sivas'ın insanı gerçekten çok misafirperver. Çok güzel ağırlandık, öncelikle İVA Park AVM Yönetimine teşekkür etmek istiyorum. Korsan kitap imzalamıyoruz. Hiçbir yazar korsan kitap imzalamaz. Kitap alırken buna dikkat edin.” Şeklinde konuştu.

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