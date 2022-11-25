Üreticiler KKKA hastalığına ilişkin bilgilendirildi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde üreticiler Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına ilişkin bilgilendirildi.

Sivas Akıncılar'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından üreticilere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Şenbağlar, Doğantepe ve Geyikpınar köylerinde küpeleme çalışmalarının yanı sıra yetiştiricilere keneyle mücadele yöntemleri ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı korunma yollarına yönelik bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.