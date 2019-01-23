Ürgüp: “Şehre dair hayallerim var”

Belediye Başkanlığı yaptığı 2009-2014 döneminde Sivas'a sayısız eserler kazandıran ve hizmetleriyle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Doğan Ürgüp, 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde bir kez daha seçmenin karşısına çıkıyor. Şehirlerin anayasası olarak nitelendirilen ve oy kaygısı nedeniyle hiçbir başkanın yapmaya cesaret edemediği İmar revizyonunu gerçekleştiren Ürgüp, “İmar Revizyonunun ne kadar doğru bir hizmet olduğu bugün herkes tarafından anlaşılmıştır. En son 1984 yılında yapılan revizyonun artık ihtiyaca cevap vermediği ortadadır. Eğer biz o dönem revizyona başlamamış olsaydık şehir çok daha kötü durumda olacaktı. Revizyonun oy açısından bir risk olduğunun farkındaydık ancak şehrin geleceğini siyasi hesaplara kurban edemezdim” dedi.

“Ben bu şehre sevdalıyım”

Sivas'ın Selçuklu yadigarı kadim bir şehir olduğuna her fırsatta vurgu yapan BBP Adayı Doğan Ürgüp, “Selçuklu'ya başkentlik yapmış, Osmanlı'ya sancaklık yapmış ve Cumhuriyet'in de temellerinin atıldığı bir şehir Sivas. Öyle bir meydanımız var ki, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserleri yan yana. Bu açıdan bakıldığında ülkemizde Sivas'a eşdeğer başka bir şehir yok. Dünyanın en büyük açık hava müzesidir Sivas. Kültür ve medeniyet şehridir. Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı 108 gün ağırlamıştır. Manda ve himaye kabul edilemez diye, dönemin çok uluslu güçlerine Sivas'tan meydan okunmuştur. Sadece cumhuriyetimizin değil bağımsızlığımızın da temeli burada atılmıştır. İşte ben böyle bir şehre sevdalıyım. Ve bu şehre hizmet etmenin bir ibadet olduğuna inananlardanım” şeklinde konuştu.