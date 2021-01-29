İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Usulsüz avlanan şahsa 2 bin Lira ceza

Sivas’ta ekiplerin kontrolleri sırasında usulsüz avlandığı belirlenen şahsa 2 bin Türk Lirası para cezası uygulandı.

Sivas'ta ekiplerin kontrolleri sırasında usulsüz avlandığı belirlenen şahsa 2 bin Türk Lirası para cezası uygulandı.


Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri av koruma faaliyetleri kapsamında 24 Ocak tarihinde çalışma gerçekleştirdi. Kent merkezi, Yıldızeli ve Şarkışla ilçelerinde yapılan çalışmalarda usulsüz av yapan bir kişi yakalandı. Şahıs hakkında idari işlem yapılarak 2 bin TL para cezası uygulandı. Öte yandan ekipler yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.