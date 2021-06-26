Uygulama atölyelerinin açılışı gerçekleştirildi

"TR72 Bölgesinde Turizm Eğitiminin Kalitesinin Artırılması" Projesi kapsamında Orta Anadolu Kalkınma Ajansının (ORAN) desteği ile Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturulan Yiyecek-İçecek Hizmetleri ile Konaklama ve Seyahat Alanı uygulama atölyelerinin açılışı yapıldı.

Açılış programına Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kılcı, proje ortağı ve iştirakçisi kurum ve kuruluşların temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İlk olarak öğrencilerle birlikte Yiyecek-İçecek Hizmetleri Atölyesinin açılışını gerçekleştiren Vali Ayhan, daha sonra atölyeleri gezerek Okul Müdürü Salih Delice'den bilgi aldı. Vali Ayhan ve beraberindekiler daha sonra Seyahat ve Konaklama alanı atölyesinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesen Ayhan, atölyelerde incelemelerde bulundu.

Daha sonra "TR72 Bölgesinde Turizm Eğitiminin Kalitesinin Artırılması" Projesi ve bu kapsamda okulda oluşturulan atölyelerin detaylarına ilişkin sunum gerçekleştirildi. Toplam bütçesi 680 bin 954 lira olan projenin 442 bin 411 lirasının ORAN tarafından karşılandığı belirtildi.

Sunumun ardından konuşa Vali Ayhan, öğrencilere önemli mesajlar verdi. Ayhan; "Meslek lisesi öğrencilerimizi ara eleman olarak değil, bu çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde aranan elaman olarak yetiştirmek istiyoruz. Çocuklarımız sahaya çıktığı zaman zaten işin nüansını, temel felsefesini özümsemiş bir şekilde hayata hazır hale gelecekler. Sevgili çocuklar; ne yaparsanız yapın, işinizi severek yapın. Severek yaptığınız zaman hayattan keyif alırsın, huzurlu olursun, mutlu olursun. Ama severek yapmadığımız zaman her iş zor olur. Onun için aşkla, şevkle işinizi sarılarak yapın." İfadelerini kullandı.

Programın ardından öğrenciler Ayhan, Savaşçı ve diğer katılımcılara, kendi hazırladıkları yiyecekler ve okul bünyesinde üretilen Çikolis çikolatalarından ikram etti.