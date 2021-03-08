Uyuşturucu etkisinde araç kullanan sürücüye 6 bin lira ceza

Sivas'ta uyuşturucu etkisiyle araç kullanan sürücüye 6 bin 909 lira para ceza kesilirken ehliyetine ise 5 yıl süre ile el konuldu.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan incelemeler sonucunda sürücüsünün uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Sürücüye uyuşturucu madde etkisi altından araç kullanmaktan 6 bin 909 lira idari para cezası kesilirken ehliyetine ise 5 yıl süreyle el konuldu. Sürücüye, trafiği tehlikeye sokmaktan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son yedi gün içinde yapılan çalışmalarda; 5.19 gram metamfetamin, 14.30 gram eroin, 2.05 gram Sentetik kannabinoid, 216 adet sentetik ecza hap, 1.5 adet metadon hap ve 4.81 gram esrar ele geçirildi. 12 şahsa kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçu kapsamında, 2 şahsa ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti kapsamında işlem yapıldı. Şahıslardan biri çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.