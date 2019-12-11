İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu kullanarak araç kullanan sürücüye ağır ceza

Sivas’ın Gemerek ilçesinde uyuşturucu kullanarak araç kullanan sürücüye 5 bin 167 lira para cezası kesilerek sürücü belgesine 5 yıl süre ile el konuldu.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde uyuşturucu kullanarak araç kullanan sürücüye 5 bin 167 lira para cezası kesilerek sürücü belgesine 5 yıl süre ile el konuldu.


SGemerek ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araç sürücüsünün kanında yapılan incelemede uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Uyuşturucu kullanarak araç kullandığı için sürücüye 5 bin 167 lira para cezası kesilerek sürücü belgesine 5 yıl süre ile el konuldu. Aynı zamanda araçta 100 gram esrar ve 3,70 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.