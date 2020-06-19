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Uyuşturucu kullanıp direksiyona geçmesi pahalıya patladı

Sivas’ta uyuşturucu madde kullanıp ardından araç kullanan şahsın ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu, aracı trafikten men edildi ve 6 bin 333 TL idari para cezası uygulandı.

Sivas'ta uyuşturucu madde kullanıp ardından araç kullanan şahsın ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu, aracı trafikten men edildi ve 6 bin 333 TL idari para cezası uygulandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor. Gerçekleştirilen operasyonlarda 2 kilo 633 gram esrar maddesi ve 26,70 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 3 şahıs çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanırken, 2 şahsa idari işlem yapıldı. Bir şahsa ise “Uyuşturucu Madde Etkisi Altındayken Araç Kullanmak” suçundan 6 bin 333 TL idari para cezası uygulanarak araç trafikten men edildi. Şahsın ehliyetine ise 5 yıl süreyle el konuldu.

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