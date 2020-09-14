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Uyuşturucu kullanıp direksiyona geçmesi pahalıya patladı

Sivas’ta uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan bir şahsın ehliyetine 5 yıl süreyle el konulurken, aracı trafikten men edildi ve 6 bin 333 TL para cezası uygulandı.

Sivas'ta uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan bir şahsın ehliyetine 5 yıl süreyle el konulurken, aracı trafikten men edildi ve 6 bin 333 TL para cezası uygulandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, sokak satıcıları ve uyuşturucu kullanıcılarına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Polis ekipleri tarafından son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 5,48 gram esrar ve 10 adet LCD uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şahıs hakkında işlem yapılırken 1 şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. Uyuşturucu madde kullanımının ardından araç kullanan 1 şahsın ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu ve aracı trafikten men edildi. Öte yandan şahsa 6 bin 333 TL idari para cezası uygulandı ve şahıs hakkında trafiği tehlikeye düşürmekten adli işlem başlatıldı.

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