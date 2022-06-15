Uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı

Şarkışla'da Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonlarla uyuşturucuya göz açtırmıyor.

Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbarat çalışmaları neticesinde üzerinde uyuşturucu madde bulunduran şahısları suçüstü yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Atik isimli narkotik köpeği ile Sanayi Sitesi girişinde durdurdukları araçta yaptıkları aramada; 40 gram Metamfetamin ele geçirdi. Araçta bulunan; T.Y (34), R.G (28) Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli işlemler başlatılmak üzere adli makamlara sevk edildi.