İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Uyuşturucu operasyonu, 7 gözaltı 2 tutuklu

Sivas İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik İstanbul ve Sivas’ta 4 noktaya eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Sivas İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik İstanbul ve Sivas'ta 4 noktaya eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.


Sivas İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından, örgütle olarak uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları düşünülen bir çeteye yönelik, İstanbul ve Sivas'ta 4 aynı noktaya baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 adet otomatik av tüfeği, 752 gram esrar, 220 gram kenevir tohumu ele geçildi. 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 kişiden 5'i çıkartıldıkları adli makamlar tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 2 kişi ise tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.