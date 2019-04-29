Uyuşturucu operasyonu, 7 gözaltı 2 tutuklu

Sivas İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik İstanbul ve Sivas'ta 4 noktaya eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Sivas İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından, örgütle olarak uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları düşünülen bir çeteye yönelik, İstanbul ve Sivas'ta 4 aynı noktaya baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 adet otomatik av tüfeği, 752 gram esrar, 220 gram kenevir tohumu ele geçildi. 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 kişiden 5'i çıkartıldıkları adli makamlar tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 2 kişi ise tutuklandı.