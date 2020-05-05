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Uyuşturucu tacirleri Ramazan'da da durmadı

Sivas’ta sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uygulamalarda haklarında işlem yapılan ve gözaltına alınan 11 kişiden 4’ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Sivas'ta sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uygulamalarda haklarında işlem yapılan ve gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sivas genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik, son iki hafta içerisinde düzenlenen uygulamalarda; 5 adet uyuşturucu hap, 0,4 gram bonzai ve 0,4 gram esrar maddesi ele geçirildi. 11 kişi hakkında uyuşturucu imalatı, uyuşturucu madde kullanma ve ticareti yapma suçlamaları ile işlem yapıldı. 4 kişi çıkartıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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