Uyuşturucuya 3 tutuklama

Sivas'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları düşünülen 3 kişi çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Sivas genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen uygulamalarda, 235 adet Ecstasy hap, 1,10 gram Sentetik Bonzai maddesi, 0,28 gram Metamfetamin maddesi, 0,27 gram Esrar maddesi ele geçirildi. 4 şahsa, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak kapsamında işlem yapıldı. 4 şahsa, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti kapsamında işlem yapıldı. 3 şahıs çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.