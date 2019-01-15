İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucuya geçit yok

Sivas’ta uyuşturucuya geçit vermeyen emniyet güçleri 13 kişi hakkında uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları gerekçesi ile işlem yaptı.

Sivas'ta uyuşturucuya geçit vermeyen emniyet güçleri 13 kişi hakkında uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları gerekçesi ile işlem yaptı. Bir kişi tutuklandı.


Sivas'ta uyuşturucuya yönelik başlatılan mücadele aralıksız sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hafta içerisinde gerçekleştirdikleri denetim, uygulama ve operasyonlarda uyuşturucu kullanan ve uyuşturucu ticareti yaptığı düşünülen 13 kişi hakkında işlem yaptı. Bir kişi tutuklandı. 8.5 gram metamfetamin, 184 adat uyuşturucu hap ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.