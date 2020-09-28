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Uyuyan sürücü araç direğine çarparak durdu

Gürün’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Gürün'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Kayseri-Malatya karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi geçişinde meydana geldi. Kayseri'den Malatya istikametine gitmekte olan K.C. yönetimindeki 44 NU 926 plakalı Toyota marka kamyonet yol kenarındaki direğe çarparak durdu. Araç hurdaya döndü. Ağır yaralanan sürücü Ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün uyuduğu için araç kontrolünü kaybederek kazaya seneden olduğu ileri sürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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