Uyuz hastalarını sevindiren gelişme, alternatif su bulundu

Sivas'ta kuraklık nedeniyle kuruyan Gümüşdere köyündeki 'uyuz gölü', şifa arayan uyuz hastalarını üzmüştü. Uyuz gölünün alternatifi, Şarkışla ilçesinde ortaya çıktı.

Kuraklık her alanda hayatı olumsuz etkiliyor. Sivas'ta merkeze bağlı Gümüşdere köyünde bulunan ve birçok ilden de şifa aramaya gelenlerin uğrak yeri olan uyuz gölünün kuraklık nedeniyle kuruması, uyuz hastalarını üzmüştü. Ancak kuruyan uyuz gölünün alternatifi Şarkışla ilçesi Elmalı köyü yakınlarında ortaya çıktı. Hastalar şimdilik gölün içerisine giremeseler de gölden alıp kullandıkları suyun uyuz rahatsızlığına iyi geldiğini düşünüyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Deniz Karakurt da, göl suyunun halk tarafından uyuz, egzama ve sedef gibi birçok hastalığa iyi geldiğine inanıldığını ancak suyun şifalı olup olmadığının araştırılması gerektiğini söyledi.

“Yine bir uyuz gölü Sivas'ta çıktı”

Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Deniz Karakurt, Sivas'ta kuruyan uyuz gölünden bahsederek, “Burası Elmalı köyü yakınlarında, Çorak olarak bilinen mevkiinde ki uyuz gölü. Yakın dönemlere kadar insanların burada ellerini yüzlerini yıkadıkları ve şişelere doldurarak su götürdüklerine dair bilgiler var. Burada suyun analizinin yapılıp bilimsel olarak değerlendirildikten sonra, eğer faydalıysa buradaki suyun kullanılması mümkündür. İnsanların gelip buradan yararlanabilmesi, suyu alıp götürebilmesi ihtimal dahilindedir. Şu anda buranın dibi sazlık olduğu için insanların girmesi mümkün değil. Suya girilmesi çok tehlikeli bir durumdur. Ancak suyun alıp götürülebilmesi mümkün. Belki ilerleyen zamanlar için buraya bir tesis yapılabilir. Buranın bu şekilde değerlendirebilir diye düşünüyoruz. Sivas il sınırları içerisinde Gümüşdere köyünde böyle bir göl olduğu insanların faydalandığı biliniyordu. Oranın kuruması ile buranın Sivas il sınırları içerisinde kullanılabilecek yerlerden birisi olduğuna dair izlenim edindim. Buranın değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde yine bir uyuz gölü Sivas'tan çıkmış oldu” dedi.

Çevre köylerden şifa aramaya geliyorlar

Köy sakinlerinden Bünyamin Demiral, uyuz gölünde tedavi görenlerin birisinin de babası olduğunu belirterek, “Buraya gelenler var. Buradan su götürüyorlar. Hatta burada yıkananlar oluyordu. Kendim gözlerimle gördüm. Burası kullanılabilir hale getirilse daha iyi olur. Dışarıdan gelenlere daha iyi hizmet verir. Benim babam da bu sudan yıkandı ve faydasını gördü. Babam uyuz olmuştu, doktora gitmişti ilaç almıştı bir çözüm olmadı sonra buraya geldi yıkandı ve faydasını gördü. Burayı çevre köyler de dahil birçok kişi biliyor. Yıllardır burası söyleniyor, ‘Uyuz gölü tedavi etti' diye. Buraya bir tesis yapılsın gelen giden faydalansın. Buranın 100 yıl önce de olduğu da söylenir. Uyuz gölü deniliyor gelen giden yıkanıyor” diye konuştu.