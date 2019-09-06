Uyuz ve egzaması olanlar bu göle akın ediyor

Sivas'ta bulunan “Uyuz Çermik” şifa arayan vatandaşların ve serinlemek isteyen çocukların akınına uğruyor.

Sivas'ın merkeze bağlı Gümüşdere köyünde halk arasında “Uyuz Gölü” olarak bilinen gölün uyuz başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği düşünülüyor. Uyuz, egzama, kaşıntı gibi hastalıklara iyi geldiği düşünülen göl Türkiye'nin birçok ilinden şifa bulmak için gelenlerle dolup taşıyor. Şifa bulmak için göle gelenlerin sayısı her geçen yıl artıyor. Havadan da görüntülenen gölün suyu yazın soğuk, kışın ise sıcak.

Köyün genç muhtarı Mert Kurt, gölün egzama, kaşıntı ve cilt hastalıklarına iyi geldiğini belirterek, “Burası egzamaya, kaşıntı ve cilt hastalıklarına iyi geliyor. Gümüşdere köyünün güzel bir yeri. Çokta kalabalık, ilgi çeken bir yer. Almanya'dan bir bayan gelmişti, erkekler olduğu için giremedi. Buraya yetkililerden güzel bir yer yapılmasını istiyoruz. Van'dan, Almanya'dan ve İstanbul'dan gelenler var. Konaklama gibi bir yerimiz olmadığı için kimseyi misafir edemiyoruz. İnsanlar gelip tekrar gidiyor” dedi.

Van'dan geldiğini söyleyen bir vatandaş, “Burayı internetten gördük. Egzama ve cilt hastalıklarına iyi geldiğini söylediler. Benim egzama ve sedef hastalığım var. İlaç kullandık, doktora gittik ama bu suyun iyi geldiğini söylediler. Van'dan Sivas'a geldik. İki üç gündür suya giriyoruz. Su iyi güzel ama bayağı soğuktur. Ama öğrendiğimiz kadar iyi geldiğini söylüyorlar. Doktordan çıkmayan insanlar da ‘Burada tedavi olduk' diyorlar” diye konuştu.