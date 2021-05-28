Üzerinden 22 parça tarihi eser çıktı

Sivas'ta bir kaçakçı Roma dönemine ait 22 parça tarihi eserle yakalandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına geçit vermedi. Aldığı bir ihbarı değerlendiren KOM ekipleri, F.P.'yi takibe aldı. F.P. Satmaya çalıştığı Roma dönemine ait 22 parça tarihi eserle birlikte yakalandı. Eserlere el konuldu. F.P. hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçlaması ile işlem başlatıldı.