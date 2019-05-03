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Uzğur: “Ligin sıkıştığı son haftalarda bir puan bile çok önemli”

DG Sivasspor Teknik Direktörü Ersel Uzğur, Başakşehir karşısında aldıkları önemli bir puanın ardından yaptığı açıklamada, ligin sıkıştığı son haftalarda aldıkları bu bir puanın çok önemli olduğunu söyledi.


Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşan Sivasspor, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Sivasspor Teknik Direktörü Ersel Uzğur, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Futbolcu arkadaşlarımızın verdiği mücadele gerçekten takdire değer. Takım olarak çok güzel bir savunma oyunu oynadık. 3-4 gol olabilecek pozisyonlara da girdik. Maalesef değerlendiremedik. Başakşehir gibi ligimizin en iyi takımlarından birisinin karşısında da 1-2 pozisyon verdik. Buda bizim adımıza sevindirici. Tabii ki bu mücadele ile 3 puan alarak müsabakayı bitirmek isterdik ama maalesef bir puan ile ayrılmak zorunda kaldık. Ligin sıkıştığı son haftalarda bir puan bile çok önemli. Bu bir puan sonraki maçlarda da işimize yarayacaktır” dedi.

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