Uzman Kangal yetiştiricisi uyardı: “Yaz aylarında bu belirtilere dikkat”

Yaz aylarının gelmesiyle ülke genelinde hava sıcaklıkları giderek artış gösterdi. Sıcak havanın beraberinde getirdiği haşere grupları ve parazitler hayvanlar üzerinde etkisini arttırdı. Bit, pire, kene ve benzeri haşere gruplarının rahatsız ettiği hayvanların başında ise köpekler geliyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Uzman Kangal Yetiştiricisi ve Eğitmeni Hüseyin Yıldız, köpeklerin kaşınması, dudaklarını yalaması, kaçacak yer araması gibi belirtilerin haşere ve parazitlerden duyduğu rahatsızlıkları ifade ettiğini belirterek, erkenden anti paraziter tedaviye başlanması gerektiğini söyledi.

“Vücut dillerinden anlamak mümkün”

Uzman Kangal yetiştiricisi Yıldız, köpeklerinin streste olduklarını vücut dillerinden anlamanın mümkün olduğunu söyleyerek, “Doğada, yaşam bulan, sıcakla beraber gelen haşere grupları var. Bununla beraber hayvanlarda her türlü belirtiyi verir. Yani köpeğin strese girdiği anda esnemesi, kaşınması, dudakların yalaması durumunda vücut diliyle size stresli olduğunu gösterir. Yani bununla alakalı vücut dillerinin tanımı için köpeklerin bakışlarından davranışlarından yüz ifadelerinden anlayabilmek çok zor bir şey değil. Bu durumlarda kapalı alanlarda yaşayan tüm köpeklere anti parazitler devreye girmek zorundadır. Yani baharın çok daha ısınmadan yapılabilecek bu anti parazitler mücadeleler köpeğin sağlığını mevsim sonuna kadar sağlıklı bir şekilde götürebilir” ifadelerini kullandı.