Uzmanı açıkladı, 18 yaşından önce yapmayın

Uzmanı Doç. Dr. Neşe Kurt Özkaya, burun estetiği ameliyatlarının 18 yaşından önce yapılmaması önerisinde bulundu.

Medicana Sivas Hastanesi Uzmanı Doç. Dr. Neşe Kurt Özkaya, burun estetiği veya Rinoplasti olarak bilinen burun ameliyatları hakkında bilgiler verdi. Doç. Dr. Özkaya burun estetiğinin ülkemizde ve tüm dünyada estetik cerrahi kliniklerinde en sık yapılan estetik ameliyatlar olduğunu belirterek, “ Burun şeklinden rahatsız olanlarda burun şeklinin düzeltilmesi için estetik ameliyat yapılabilir. Hem şekil problemi hem de nefes alma problemleri gibi fonksiyonel bozukluk varsa her iki problemi düzeltmek için ameliyat planlanabilir. Kaza veya kanser gibi nedenlerle burun deformitesi oluşmuş insanlarda bu deformitelerin tedavisi için ve daha önce rinoplasti olmuş hastalarda revizyon cerrahisi gerektiğinde rinoplasti yapılabilir'' dedi.

Fonksiyonel problemler tedaviyi değiştirir

Uzmanı Doç. Dr. Neşe Kurt Özkaya, fonksiyonel problemlerde hastanın tedavisinin değişebildiğini söyleyerek, “Hastalar nefes alamama, burun tıkanıklığı ve yüksek sesle gürültülü nefes alma, horlama gibi problemlerle veya burun sırtındaki bir kemer, burun ucunun düşüklüğü, eğrilik, asimetri, burun ucunun genişliği gibi estetik problemlerinin çözümü için başvurmaktadırlar. Hastaların şikayetleri dinlendikten sonra ayrıntılı muayene, direkt grafi veya bilgisayarlı tomografi ile problemin ne olduğu anlaşılır. Fonksiyonel problemlerin sebebi alerjik rinit, konka hipertrofisi, nazofarenx, yumuşak damak problemleri gibi farklı sorunlar da olabilir. Bu durumda hastaların tedavisi değişir'' şeklinde konuştu.

Fonksiyonel ve estetik problemler bir ameliyatla düzelebilir

Doç. Dr. Kurt Özkaya, hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik problemlerin bir ameliyatta düzeltilebileceğini dile getirerek, “Estetik problemler ile ilgili muayene edilen hastaların şikayetleri dinlendikten sonra hastaya planlanan ameliyat hakkında bilgi verilir. Hastanın estetik olarak istekleri göz önünde bulundurularak isteklerinin kendisine uygun olup olmadığı anlatılır. Hem fonksiyonel hem estetik problemleri olan hastalarda her ikisi de düzeltilir. Bu durumda ameliyat daha komplike hale gelmiş görünse de tek ameliyatta iki problem de düzeltilebilir. Burun ameliyatlarında en önemli noktalardan biri hastanın kişisel özelliklerine göre burun ameliyatı planlanmasıdır. Özellikle belli bir kişinin burnu örnek gösterilerek ameliyat talep eden hastalarda; eğer hastanın fiziksel özelliklerine, cinsiyetine, yüz oranlarına uyuyorsa ameliyat planlanabilir veya uymuyorsa olmayan yönleri anlatılarak ameliyat planlaması yapılır. Bu ameliyatlarda amaç kişinin yüz hatlarıyla uyumlu, doğal görünen, abartısız bir burun elde etmektir” ifadelerini kullandı.

18 yaşından önce yapılmaması öneriliyor

Doç. Dr. Neşe Kurt Özkaya, ameliyatın 17-18 yaşından önce yapılmamasını önerdiklerini belirterek, “Rinoplasti ameliyatının genellikle 17-18 yaşından önce yapılmaması önerilir. Bunun nedeni kişinin hem fiziki hem ruhsal olgunluğa ulaşmasının beklenmesidir. Ameliyat genel anestezi ile yapılır ve ameliyat sonrası hastanın burnu üzerinde ateli bulunur ve ameliyatın durumuna göre burun içerisinde tamponu vardır. Hastanın durumuna göre tampon konulmayabilir, tek veya çift taraflı konulabilir. Tampon 1 gün veya daha uzun kalır. Hasta ameliyat sonrası 1 gece hastanede takip edilir. Cerrahi sonrasında alın ve burun kenarlarına soğuk uygulama yapılır. Günümüzde teknolojinin gelişimi ile morluk ve şişlik oluşumu az olmakta veya hiç olmamaktadır. Ameliyat sonrası hastanın, 1.5-2 ay boyunca 45 derece kadar dik pozisyonda ve mümkün olduğunca sırtüstü yatması önerilir. Ameliyat sonrası dönemde hastaların burun içi bakımı ve şekil takibi için belli aralıklarla kontrol muayenesi yapılır'' dedi.