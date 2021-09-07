Uzmanı açıkladı, kornea nakli ile ilgili bilinmesi gerekenler

Dr. Seda Çelik, kornea nakli hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Medicana Sivas Hastanesi doktorlarından Dr. Seda Çelik, kornea naklinin hangi durumlarda gerekli olduğuna değinerek, “Gözün en yüksek kırıcılığa sahip tabakası olan kornea dışarıdan gelen ışığı kırarak ışığın retina üzerinde odaklanmasını sağlar. Bu şekilde görmemizi sağlayan korneadaki bulanıklık veya şekil bozuklukları görmeyi ileri derecede bozar. Göz cerrahisi sonrası korneanın şeffaf kalmasını sağlayan hücreler hasar görürse ve kornea bulanıklaşırsa, kornea tabakasının konikleşmesi, kalıtsal geçiş gösteren bazı kornea hastalıkları, kornea enfeksiyonları sonucu yara dokusu ve yeni damarlanma oluşması, yaralanma sonrası korneada oluşan lekeler yara izleri, kornea nakli sonrası nakledilen korneanın vücut tarafından reddedilmesi ve bulanıklaşması durumları kornea nakli ameliyatı gerektirir” dedi.

“Lokal veya genel anestezi altında yapılabilir”

Çelik, kornea naklinin lokal veya genel anestezi altında yapılabildiğini ifade edip , “Kornea nakli ameliyatı hasta durumuna uygun olarak lokal veya genel anestezi altında yapılabilir. Göz kapakları ve çevresi uygun şekilde temizlendikten sonra küçük bir alet takılarak göz kapaklarının açık kalması sağlanır. Cerrah kornea nakli için kullanılacak kornea çapını belirler. Korneadaki hasarlı kısım dikkatli bir şekilde çıkartılır. İlave katarakt ameliyatı yapılması planlanıyorsa önce katarakt alınır ve göz içi merceği yerleştirilir. Saydam verici kornea alıcı yatağa yerleştirilir ve mikro cerrahi yöntemlerle alıcı yatağa dikilir. Ameliyatın sonunda göze antibiyotikli pomad sürülerek koruyucu bir kapak ile göz kapatılır” diye konuştu.

Kornea nakli sonrası nelere dikkat edilmeli

Çelik, kornea nakli sonrası nelere dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde sıraladı, “Verilen ilaçları dikkatli bir şekilde kullanmanız çok önemlidir. Gözünüze bastırmamaya ve kaşımamaya dikkat etmeniz gerekir. Göz doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde koruyucu kapak veya gözlük kullanmanız gerekmektedir. Ameliyat sonrası dikişlerin ne zaman alınacağına doktorunuz karar verecektir. Bu süre en erken ameliyattan birkaç ay sonradır. Genellikle 1. yılda bütün dikişlerimiz alınmış olur. Kornea nakli ameliyatı gerekirse tekrar yapılabilir ve sonuçlar iyidir. Ameliyat sonrası kornea düzensizliği görmenin düzelmesini yavaşlatabilir. Ancak görme ameliyattan sonraki 1 yıl içinde giderek artar”