Uzmanı anlattı, Kangallar kurtlardan bir adım önde

Ünü ülke sınırlarını aşan, zekası, sadakati ve cesaretleri ile diğer köpek ırklarından ayrılan Kangal köpeklerinin tüy yapıları zorlu kış şartlarına direnç göstermelerini sağlıyor. Dosta güven düşmana korku veren Kangallar kış aylarını daha çok seviyor. Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta son zamanlarda aç kalan kurtlar köylere ve şehir merkezlerine inmeye başladı. Uzman Kangal Eğitmeni ve Yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, kurtların neden kış aylarında kentlere indiğini belirterek, Kangal köpeklerinin kurtlara göre daha dirençli olduğunu anlattı.

“Günü birlik geçiştirmelere meyilliler”

Hüseyin Yıldız, kurtların kent ve mezralardaki kalıntılarla günü kurtarmaya çalıştıklarını belirterek, “Kurtlar neden özellikle sosyal kent hayatına yaklaşırlar. Çünkü aç kalırlar. Dışarıda bulamadıklarını mutlaka sosyal kent hayatından almaya, çalmaya, gasp etmeye gelirler. Bu onların açlık dürtülerinin devreye girdiğini gösterir. İkinci nedende şudur. İnsanların yaşadığı bölgeler, kentler, köyler, mezralarda kalıntılarla günü birlik geçiştirmelere meyillidirler. Yeme dürtüleri kapma, çalma, götürme, avlanma yeteneğini devreye sokarlar. Bugün mezralarda koyun otlakları çıkar, köylü havalandırmak için malzemesini dışarıya çıkarır. Dışarıdaki kurt mutlaka onu gözlemler. Avcılık taktiğini son derece güçlü kullanır. Bununla beraber ya ölür ya öldürür ya da yer, kapar götürür. Bu iki ihtimal yüksektir” dedi.

“Kangal kurttan bir adım öndedir”

Yıldız, beslenen ve hazır vaziyette olan Kangalların kurtlardan bir adım önde olduğunu söyleyerek, “Kışa gelirsek üşümeyi etkileyen faktörlerle kangal en dirençlisidir. Kangalda belirttiğimiz en önemli nokta şu, son derece güçlü bir tüy oranı vardır. Besleniyordur, yağ oranını da güçlendirmiştir ve daha semizdir. Kurt kangaldan daha dirençli midir? Elbette ki şu anlamda olabilir. Dışarıda gezen hayvan mutlaka direnci kendi bağışıklığıyla ve gücüyle oluşturur. Ama buna karşılık Kangal kesinlikle kurttan bir adım öndedir. Çünkü beslenen, hazır vaziyette kalan ve düşkün bir kurdun gelmesini bekleyen, onun taktiğini alt eden bir güce sahiptir. Çünkü daha dirençlidir daha güçlüdür. Ama bitmiş vaziyetteki kurt Kangalın önüne gelir ve Kangal onu güçlü bir şekilde bertaraf etme şansına sahiptir” diye konuştu.