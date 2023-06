Uzmanı uyardı! Dikkat edilmediğinde kalp krizi riski doğuyor

İsmail Erdoğu, Kurban Bayramı'nda yeme ve içme konusunda dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Sivas Medicana Hastanesi İsmail Erdoğu, Kurban Bayramı dolayısıyla et tüketimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğu, et tüketiminin kararında ve az az tüketilmesi gerektiğini ifade ederek, “Bayramlar, insanların bir araya geldiği, etkinlik yaptığı günler olacak. Bir yandan da sağlığımıza ciddi oranda dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü toplumda kalp hastalığı riski taşıyan insanlar var hem de stentli, bypasslı, kalp ve tansiyon hastası olan insanlarımız var. Hepsi açısında bir öneride bulunmak istiyorum. Bayram geldi diye diyetimizi bozalım tarzındaki bir yaşam tarzı sizin kalp krizi riskini, tansiyonunuzun düzensizleşme riskini, şekerinizin bozulma riskini oluşturur. Bayramlarda özellikle yeme ve içmelerine dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Çok yoğun et tüketimi doğru bir şey değil. Kararında ve az az tüketilmeli. Gezilecek birçok yeri düşündüğümüz zaman her yerde tadımlık bir şeyler almak, hamur işlerinden azar azar tüketmek daha doğru olacaktır” dedi.

“Tok karına ağır egzersizler yapmak, kalp krizi riskini artırabilir”

Erdoğu, tok karnına ağır egzersizleri yapmanın kalp krizi riskini arttırabileceğine değinerek, “Bayramda, kalp hastaların açısından beklenmeyen bir göğüs ağrısı, nefeste ani daralmalar gibi durumlarda hastaneler kapalı bile olsa aciller açık, mutlaka acillere de müracaat etmek gerekiyor. Bu tatillerde 7 güne sığdırılmış, planlanmış birçok etkinlik var. Mangal yapmak, yürüyüş yapmak, top oynamak vs. var. Bir yılda yapılamamış birçok şey, bir hafta içerisinde yapılmaya çalışılacak. Bizim kendilerine tavsiyemiz, yoğun yemekler yenildiyse bunun üzerinden en az 2 saat geçmesi, dinlenilmesi, bol su tüketilmesi tavsiyesinde bulunabilirim. Tok karına ağır egzersizler yapmak, yürüyüş yapmak vesaire kalp krizi riskini artırabilir, tansiyonlarını fazla yükseltebilir” şeklinde konuştu.