Uzmanı uyardı: "Erken teşhis edilmezse, ölümle sonuçlanabilir"

Sivas Numune Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Meryem Timuçin, 10 Mart Dünya Böbrek günü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kronik böbrek hastalığının son yıllarda ciddi bir artış gösterdiğini vurgulayan Uzm. Dr. Meryem Timuçin, “Kronik böbrek hastalığı son yıllarda tüm dünyada adeta bir salgın şeklinde artış göstererek ciddi bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Bu hastalığın önemine dikkat çekmek için her yıl Mart ayının ikinci Perşembe günü 'Dünya Böbrek Günü' olarak kutlanmaktadır. Kronik böbrek hastalığı dünya çapında önemli bir halk sağlığı sorunudur, erken fark edilip tedavi edilmediği zaman ağır böbrek yetmezliği ve ölüm ile sonuçlanabilir. Dünya genelinde kronik böbrek hastalığının görülme oranı yüzde 10 - 12 civarındadır” dedi.

Bu hastalıkları taşıyorsanız dikkat

Uzm. Dr. Timuçin, kronik böbrek hastalığının nedenlerini sıralayarak, “Kronik böbrek hastalığının en sık görülen nedenleri şeker hastalığı, yüksek tansiyon, nefritler, kistik böbrek hastalıkları ve üroloji (idrar yollarında taş veya tıkanıklık) problemlerdir. Kontrolsüz şeker hastalığı, kontrolsüz hipertansiyon, kalp hastalığı, şişmanlık, ileri yaş, ailede böbrek hastalığı öyküsü, sigara ve sık ağrı kesici ilaç kullanımı kişiyi böbrek hastalığı açısında yüksek riskli hale getirmektedir. Kronik böbrek hastalığı genellikle belirti vermeden sinsi bir şekilde son dönem böbrek yetmezliğine yani diyaliz aşamasına ilerlemektedir. Bu nedenle riskli kişiler başta olmak üzere herkesin düzenli olarak sağlık taramasında geçmesi, basit kan ve idrar testi ile böbrek fonksiyonları kontrol ettirmesi gerekmektedir. Erken teşhis ve tedavi edilemeyen kronik böbrek hastalığı son dönem böbrek yetmezliğine ilerlemekte, bu aşamada diyaliz ve böbrek nakli tedavileri gündeme gelmektedir” dedi.

“Böbrekleri susuz bırakmayın”

Dr. Timuçin, Böbrek sağlığını korumak için tavsiyeler vererek, “Böbrek sağlığı açısından böbrekleri susuz bırakmamak ve yeterli su alımına özen göstermek, tuzdan olabildiğince uzak durmak, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve ideal vücut ağırlığımızı korumak, sigaradan ve alkol tüketiminden kaçınmak gerekmektedir” şeklinde konuştu.