Uzmanı uyardı: "Rüzgarlı havada dışarı çıkmayın"

Nadir Cömert, bahar aylarında gebelerin rüzgarlı havalarda polenlere maruz kalabilecekleri için dışarı çıkmamaları gerektiğini söyledi.

Sivas Medicana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nadir Cömert, gebelikten önce ve gebelik döneminde beslenme hakkında önemli bilgiler verdi. Sadece gebelik döneminde değil, anne adaylarının gebelikten önce de fazla kilolarından kurtulması gerektiğini belirten Cömert, “Özellikle gebelik düşünen kadınlar, uygun kiloda gebe kalmaya dikkat etmelidir, uygun kiloya ulaştıktan sonra gebe kalmaları çok daha iyi olacaktır. Bunun için önceden bir diyetisyene başvurabilir, bir spor programı uygulayabilirler. Zaten gebelik boyunca ortalama 9 ila 13 kilo arasında bir kilo alımı olacaktır. Hasta eğer gebeliğin başında da kiloluysa gebelik sürecinde şeker hastalığı, hipertansiyon gibi hastalıkların ortaya çıkma riskleri artar” dedi.

“Gebelikten üç ay önce Folik asit başlamak çok önemli”

Folik asitin çok önemli olduğunu belirten Cömert, “Gebelikten 3 ay önce folik asite başlamak ve gebeliğin ilk 3 ayına kadar kullanmak gerekiyor. 3'üncü aydan itibaren de vitamin olarak demir ve D vitamini çok önemli. Gebelikte ek olarak ortalama 200 ila 350 kilokalori daha fazla alınması gerekiyor. Bunun için de ara öğünler yapılmalı ve bu ara öğünleri de besleyici gıdalarla yapmak gerekiyor. Ortalama günlük yaklaşık 80 gram protein, 30-60 gram demir, 1,5 gram kalsiyum ve diğer A, B, B1 ve C vitaminleri açısından zengin beslenmek gerekiyor. Meyvelerin, basit şekerler içerdiği için fazla tüketilmemesi gerekiyor. Gün içerisinde 3 adet portakal, 3 adet elma, kayısı gibi taze besinler tüketilebilir. Kalsiyum açısından da günlük 2 bardak süt, 2 kibrit kutusu kadar peynir olabilir. Protein açısından balık, et ve baklagiller tüketilebilir” diye konuştu.

“Rüzgarlı havalarda dışarı çıkacak gebelerin polenlere alerjisi olabilir”

Gebelerin rüzgarlı havalarda dışarıya çıkmaması gerektiğini söyleyen Cömert, “Farklı mevsimlerde farklı durumlar ortaya çıkabiliyor. Bahar ayları çeşitli meyve ve sebzelerin taze bulunma ihtimali yüksek olan mevsimler. Özellikle vitamin ve mineral alımı açısından taze meyve ve sebzelerin tüketilmesi çok faydalı olacaktır. Bahar aylarında rüzgârlar ve mevsim geçişleri daha fazla oluyor. Bu aylarda polenler ortaya çıkabiliyor. Özellikle rüzgârlı havalarda dışarıya çıkılmaması önem arz ediyor. Böyle havalarda dışarıya çıkacak gebelerin polene alerjisi olabilir. Bu durumlarda da bir kadın doğum hekimine danışabilirler. Gerek görülürse alerji ilaçlarını kullandırabiliyoruz, ama sadece bizim önerdiğimiz ilaçları kullansınlar” şeklinde konuştu.