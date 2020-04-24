Uzmanından salgında virüse yakalananlara oruç uyarısı

Medicana Sivas Hastanesi Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, belli risk grubu dışında olan bireylerin korona virüs (Covid-19) tedavisine daha kolay yanıt verdiğini belirterek, “Dünyada etkisini devam ettiren korona virüs salgını Ramazan ayının da gelmesiyle birlikte pek çok soruyu akla getiriyor. Korona virüsün yeni tipi olarak adlandırdığımız Covid-19 başta solunum sisteminde aksamalara sebep olan bir yapıya sahiptir. Korona virüs hakkında şu ana kadar bilinen bilgiler doğrultusunda semptomları hafif ya da şiddeti olabilmektedir. En çok gözlenen semptomlar ise ateş, öksürük ve solunum güçlüğüdür. Bu belirtiler ile sağlık kuruluşlarına başvuran hastalarımıza baktığımızda gerekli tedaviyi alarak iyileşenlerin oranının yüksek olduğunu görüyoruz. Ve elimizdeki veriler ışığında artık biliyoruz ki insandan insana bulaşması kolay olan korona virüsün tedavisine bağışıklık sistemi güçlü olan, 65 yaş altı, kronik rahatsızlığı bulunmayan bireyler daha iyi yanıt veriyor” dedi.