Vakıf personeline teşekkür belgeleri verdi

Vakıf personelini makamında kabul eden Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman personele başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek kendilerine teşekkür belgesi takdim etti. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının faaliyetlerinden bahseden Nayman vakıf bünyesinde kömür ve nakdi yardımların devam ettiğini kaydederek; “vatandaşlarımıza kömür ve nakdi yardımlarımız devam ediyor. Durumu çok kötü olan ailelere ev yapıyoruz. Hoş Geldin Çocuk projemiz kapsamında durumları yetersiz olan ailelerimiz bebek sahibi olduğunda destekte bulunuyoruz. 100 öğrencimize çalışma masası, sandalye gibi eşyalar temin ettik. Evinden ayrılamayan yaşlı insanlarımızın evlerine berber ve kuaför göndererek onların hayattan kopmalarının önüne geçiyoruz” dedi.