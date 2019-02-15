Vali Ayhan 100 gününü değerlendirdi

Sivas Valisi Salih Ayhan, "100 Günde Basınla Yüz Yüze" program kapsamında kentte görev yapan medya temsilcileri ve muhabirlerle bir araya gelerek, geride kalan 100 günü değerlendirdi.

Kentteki yazılı, görsel ve internet gazeteciliği yapan basın mensupları ile bir araya gelmek, gündemi konuşmak ve merak edilenlere yüz yüze cevap vermek amacıyla Sivas Valiliğince '100 Günde Basınla Yüz Yüze' programı adıyla yeni bir program tertiplendi. Program her 100 günde bir yapılacak olup, Sivas'ta devam eden çalışmalar ve planlanan projeler masaya yatırılarak, sohbet ortamında önerilerin de alınacağı formatta olacak. Bu kapsamda '100 Günde Basınla Yüz Yüze' programının ilki merkez öğretmenevinde gerçekleştirildi. Programda Vali Salih Ayhan göreve başladığı tarihten bugüne kadar geçen 100 günün değerlendirmesi şeklinde yapılarak, geride kalan çalışmalar ile planlanan projeler hakkında basın bilgilendirildi.

Soru-cevap şeklinde devam eden programda milli eğitim yatırımlarından yeni üniversitenin kurulma çalışmalarına, gençlik spor hizmetlerinden tarım hayvancılık projelerine, sağlık yatırımlarından tarihi eser restorasyonlarına, kültür turizmden, ticaret ve sanayi konularına, kırsal altyapıdan sosyal projelere kadar pek çok konuda açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı nedeniyle yapılacak olan etkinlikleri de anlattı.