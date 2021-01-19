Vali Ayhan: "Çiçek balı üretiminde Türkiye'de 1'nci sıradayız"

Sivas'ta bal üreten firmaları ziyaret eden Vali Salih Ayhan, Türkiye genelinde çiçek balı üretiminde Sivas'ın 1'nci sırada olduğunu söyledi.

Sivas, tarım ve hayvancılıkta her geçen gün büyümeye devam ediyor. İnsan yaşamının devam edebilmesi için önem arz eden tarım ve hayvancılık, ilde ortaya konan başarılı çalışmalar ve üretim modelleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Sivas Valisi Salih Ayhan,1'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bal firmalarına ziyaret etti. Vali Ayhan firmaların bal işlemi, ithalat ve ihracat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Vali Salih Ayhan, “Tozanlı Vadisi'nde başlatılan çalışmalar ile organik arıcılık da Sivas marka olacaktır. Şehrimiz arıcılık işletme sayısı bakımından Türkiye'de 2'nci bal üretiminde de 4'üncü sırada yer almaktadır. Ayrıca ilimiz, çiçek balında da ülkemizde 1'nci sırada bulunmaktadır” dedi.