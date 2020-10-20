İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Ayhan, gençlere tavsiyelerde bulundu

Gençlerin; bilgi, ahlak, erdem, estetik, ruh güzelliği, adalet ve merhamet duygusuyla yetişmelerine, milleti bir araya getiren değerlerin, insani haslet ve faziletlerin nesilden nesile aktarılarak üretilmesine katkı sağlamak amacıyla Sivas İl Müftülüğü Kadın Gençlik Koordinatörlüğünce Instagram sayfası açıldı.


Sivas İl Müftülüğü Kadın Gençlik Instagram sayfasında yayına başlayan '5 Dakika Ara' programıyla, kanaat ve fikir önderlerini, gençlere tanıtmak, hatıralar ve tavsiyeler eşliğinde gençlerle buluşturmak amaçlanıyor.


Ayda bir düzenlenecek olan “5 Dakika Ara” programının ilk konuğu Sivas Valisi Salih Ayhan oldu. Vali Ayhan programda başarılı hayat hikayesinin yanı sıra gençlere tavsiyelerde bulundu.


Vali Ayhan ayrıca Instagram sayfasını açarak güzel çalışmalara imza atan İl Müftülüğüne teşekkür ederek; “Sizlerin gayretleri ve açtığınız bu anlamlı sayfa aracılığı ile öncelikle gençlerimize rehberlik edebildimse ne mutlu bana. Güzel paylaşımlarınız ve geleceği en güzel şekilde yönlendirme gayretinde olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.