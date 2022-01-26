Vali Ayhan, karla mücadelenin kahramanlarını yalnız bırakmadı

Sivas'ta etkili olan kuvvetli kar yağışı bin 30 köy ve yerleşim yerini araç ulaşımına kapattı. Sivas Valisi Salih Ayhan kar yağışının başlamasının ardından çalışmaları sahada takip ederek gece yarısı topladığı kriz merkezine başkanlık yaptı. Bugünde karla mücadele çalışmalarını yerinde denetledi. Armutlu gurup köy yolunda çalışan İl Özel İdaresi personelini ziyaret eden Ayhan, personele baklava, helva ve sıcak çay ikram edip başarılar diledi.

Kar yağmazsa tüm yollar açılabilir

Ayhan burada yaptığı açıklamada, “ Dün gece itibariyle yaklaşık 500'e yakın vatandaşımızı misafir ettik. Yüzün üzerinde aracıda depolama dediğimiz bazı bölgelerde tuttuk ama şu an onları da eritmiş durumdayız. Devlet ve öncelikli yollarımızda şu an trafik normale dönmüş vaziyette. İl ve ilçe merkezlerimizde de ana arterler açıldı. Köy yollarımızda da 2 bine yakın yerleşim yerimiz var. Bunun yaklaşık bin 30 yerleşim yerimiz kapalı vaziyette. Geceden sabaha kadar arkadaşlarımız çalıştı, şu saat itibariyle de çalışmalara devam ediyor. Biz yarın öğleden sonraya kadar tamamını açacağımızı söyleyebiliriz. Ancak tipi olması ve yağışların devam etmesi halinde açılan yollar yeniden kapanabiliyor” dedi

Sivas başarılı bir sınav verdi

Ayhan aldıkları tedbirlerin yaşanabilecek olumsuzları önlediğini ifade edip, “Tabi 3 gün içerisinde aldığımız idari kararlarında faydasını gördük. Biliyorsunuz sabah 09.30'da mesai başladı. Bunun içinde belediye ekiplerimiz kamu kurum ve kuruluşlarının ana arterlerini açma konusunda bir zaman tanıdık. Diğer eğitim kurumlarımız ve engelli, hamile personelimizin idari izinli sayılması şehirdeki hareketini şehrin hareketlerini hafifletmedeki faydasını görmüş olduk. Şehrimizin bu konuda iyi bir tecrübesi var. İyi bir süreç yönettiğini ve hiçbir olumsuzluğun olmadığını da çok net söyleyebilirim. Karında rahmetini bereketini yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.