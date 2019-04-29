Vali Ayhan, "Muhtarlık, vatandaşın devlete açıldığı ilk kapıdır"

Sivas Valisi Salih Ayhan, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından göreve başlayan merkez ve merkez köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Ayhan muhtarlara hitaben yaptığı konuşmasında, "Muhtarlık, vatandaşın devlete açıldığı ilk kapıdır. Bu kapının güzellikle, sempatiyle, güler yüzle açılması lazım. Bunu başarabilirseniz; devamlılığınız ve sürdürebilirliğiniz çok iyi olur. Hizmet etmek önemli ama gönüle hizmet götürmek çok daha önemli. İlişkileriniz çok iyi olsun. Vatandaşın gönlüne giremeyen hiçbir siyasetçi, hiçbir yöneticinin devamlılığı mümkün değildir. Yeni dönemde buna göre hareket etmenizi istiyorum." dedi.

“Köylerinize hakim olun”

Ayhan muhtarlardan köylerine hakim olmalarını isteyip, "Muhtar, herkese eşit davranarak karar mekanizmaları ile olan iletişimini çok iyi sağlamalı. Meclis üyeleri ile diyalogunun çok iyi olması lazım. Onları görmeden ve yok sayarak hareket etmem mümkün değil. Belediye ve Özel İdare ile olan ilişkiler çok önemli. Çağınızı iyi okursanız devamlılığınız olur." şeklinde konuştu.