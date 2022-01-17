Vali Ayhan öğrencilerle birlikte halay çekti

Sivas'ta "Tut Elimden Projesi" kapsamında Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklere katılan Vali Salih Ayhan öğrencilerle birlikte halay çekti.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan'ın himayelerinde düzenlenen "Tut Elimden Projesi" kapsamında Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Festival havasında geçen etkinlikler kapsamında Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından resim sergisi açıldı. Öğrenciler, soğuk havaya rağmen gerçekleştirdikleri mini konserle, katılımcıların içini ısıttı. Etkinliklere Sivas Valisi Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hülya Bozbıyık, öğretmen ve öğrenciler katıldı. İlk olarak resim sergisinin açılışını gerçekleştiren Vali Ayhan, daha sonra sergiyi gezerek öğrencilerin eserleri hakkında bilgi aldı. Vali Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, daha sonra öğrenciler tarafından gerçekleştirilen mini konsere katıldı ve öğrencilerle birlikte halay çekti.