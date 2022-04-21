Vali Ayhan, öğrencilerle börek yaptı

Okul Müdürü Cemal Dalcı ile bir süre görüşerek okulun durumu hakkında bilgi alan Vali Ayhan, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ile birlikte Şehit Ömer Güney Kütüphanesini ziyaret etti. Kütüphane içerisinde oluşturulan "Atıktan Oyuncağa" adlı çocuk gelişimi ve eğitimi alanını inceleyen Ayhan, tiyatro çalışması yapan öğrencilerle sohbet etti.

Vali Ayhan ve Milli Eğitim Müdürü Aslan, kütüphane ziyaretinin ardından farklı alanlarda yürütülen çalışmaların sergilendiği stantları gezerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı. Ayhan daha sonra okulun bilek güreşi takımında yer alan öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Bilek güreşi alanında elde edilen dereceler hakkında bilgi alan Ayhan, öğrencilerin bilek güreşi yapma teklifini de geri çevirmedi. Öğrencilere başarılar dileyen Ayhan, hayatın her alanında azimli, güçlü ve başarılı olunması gerektiğine vurgu yaptı. Daha sonra Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencilerinin pasta ve börek yapım çalışmalarına eşlik eden Vali Ayhan son olarak okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Ayhan; öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini dinledi.