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Vali Ayhan, pide ustası oldu

Yaşlı ziyaretinden dönen Sivas Valisi Salih Ayhan, açık gördüğü nöbetçi fırına girerek ocağın başına geçti, küreği eline alan Sivas pidesi pişirdi.


Sivas Valisi Salih Ayhan, Ramazan bayramını şehit yakınları ve yaşlıları ziyaret ederek geçirdi. Bir yaşlı ziyaretinden dönen Ayhan, açık gördüğü fırına girip ocağın başına geçti. Ayhan, küreği eline alıp kendi elleri ile hazırladığı pideleri fırına verdi. Hazır demlenen çayla bardakları doldurup müşterilere ikram eden Ayhan, vefatının yıl dönümünde Necip Fazıl Kısakürek'in “Zindandan Mehmet'e mektup” şiirinden, “Çaycı, getir, ilâç kokulu çaydan! Dakika düşelim, senelik paydan! Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını zaman erisin; Köpük köpük, duman duman erisin” mısralarını okudu. Bu anlar fırında bulunan bir müşteri tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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