Vali Ayhan, Sivas Belediyesi'nin kültür merkezlerini gezdi

Kültür merkezlerindeki çalışmalar hakkında Vali Ayhan'a bilgi veren Başkan Aydın, Sivas Belediyesine ait bütün kültür merkezilerinde 5 binin üzerinde kadının hizmet aldığını söyledi.

Aydın, "Bu alanlar ev hanımlarının sosyal anlamda faydalandığı ev ekonomisine katkı sunmak için ilk adımı attığı yerler. Bu yıl itibarıyla 5 bin 200 kursiyerimiz kültür merkezlerimizden faydalandı. Yeni yapılanlarla birlikte kültür merkezlerimizin sayısı dokuza yükseldi. Bu alanların önümüzdeki süreçte daha da artıracağına inanıyorum." diye konuştu.

Vali Ayhan ise,"Belediyemizin kültür faaliyetlerini inceledik. Yeni dönem belediyecilik anlayışı böyledir. Kadınlarımızın bu tür ortamlarda kendilerini ifade edebildiği sosyal hayata katıldığı çok güzel bir hizmet. Kültür merkezlerinde görülen ufak işlerle oldukça güzel geri dönüşler alınıyor. Ben belediyemizin faaliyetlerinden dolay çalışanlarımıza ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Sivas belediyecilik anlamında harikulade bir yerde. Milli Eğitim Bakanlığında görevliyken 44 ile gittim her ilin sosyal yapısını gelecek faaliyetlerini izlemek nasip oldu. Oraları gördükten sonra Sivas'ta belediyecilik anlamında ciddi bir kültür olduğunu, altyapısı olduğunu gördüm." ifadesini kullandı.

Başkan Aydın, Vali Ayhan'a kursiyerler tarafından yapılan çift başlı Selçuklu Kartalını hediye etti.